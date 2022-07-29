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Frank Media: Citi и JPMorgan закрывают корсчета для российских банков

Исключения сделаны для Газпромбанка и Национального клирингового центра.
Коммерсантъ
По информации источников, исключения будут сделаны для Газпромбанка, который принимает оплату Европы за газ, а также для структуры Московской биржи — Национальный клиринговый центр (НКЦ).
Lenta.ru
Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением ГПБ и Московской биржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.
Frank Media
Представитель ГПБ не стал комментировать информацию с корсчетами.
Frank Media

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