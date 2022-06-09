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Frank Media: у российских банков на счетах расчетного депозитария зависли до €7 млрд

На счетах Национального расчетного депозитария (НРД) остаются заблокированными €4,5–7 млрд российских банков, сообщили источники Frank Media.
Коммерсантъ
К концу февраля показатель был на уровне €15 млрд из-за блокировки депозитарного моста между НРД и европейским депозитариями Euroclear и Clearstream.
Коммерсантъ
Корреспондентские счета НРД при этом работали, но расчеты проходили дольше.
Коммерсантъ
Второй источник, знакомый с ситуацией в группе «Московская биржа», оценил по памяти совокупный объем застрявших на коррсчетах НРД на тот момент средств как самого депозитария, так и клиентских средств в сумму порядка 15 млрд евро.
Frank Media

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Frank Media: у российских банков на счетах расчетного депозитария зависли до €7 млрд
Коммерсантъ14:09
На счетах НРД зависли миллиарды евро российских банков
Frank Media13:22
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