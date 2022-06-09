Второй источник, знакомый с ситуацией в группе «Московская биржа», оценил по памяти совокупный объем застрявших на коррсчетах НРД на тот момент средств как самого депозитария, так и клиентских средств в сумму порядка 15 млрд евро.
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Состав первого компонента вакцины «Спутник V» соответствует составу «Спутника Лайт», поэтому при необходимости его тоже можно использовать для ревакцинации взрослых, — прокомментировала 72.RU Наталья Логинова, директор Департамента здравоохранения Тюменской области.