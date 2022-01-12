По данным Frank RG, наибольший вклад в декабрьскую статистику внесла ипотека: банки оформили 193,4 тыс. ипотечных договоров на рекордные 654,5 млрд руб., что больше объемов одобренных за месяц кредитов наличными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал отписаться от Telegram-каналов, сообщающих о том, что на волне распространения омикрон-штамма законопроекты о применении ковид-сертификатов на транспорте будут приняты с 1 февраля.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев 12 января поддержал предложение президента России Владимиру Путина о том, что пенсии в стране должны быть проиндексированы выше уровня инфляции.