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Frank RG: россияне за год набрали в банках кредиты на рекордные 14,1 триллиона рублей

В декабре российские банки выдали физическим лицам кредиты на 1,38 триллиона рублей.
Lenta.ru
По данным Frank RG, наибольший вклад в декабрьскую статистику внесла ипотека: банки оформили 193,4 тыс. ипотечных договоров на рекордные 654,5 млрд руб., что больше объемов одобренных за месяц кредитов наличными.
РБК
Рекорд по ипотеке в 2021 году был поставлен досрочно, еще по итогам десяти месяцев.
РБК
В наступившем году банки выдадут ипотечных кредитов примерно на 4,5 трлн руб., прогнозирует старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова.
Ведомости

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