Футболист Франк Рибери удивился внешнему виду своего прототипа в FIFA 20. Он написал в твиттере, что недавно играл в симулятор со своими детьми и не узнал себя.

Франк Рибери посмеялся над своим прототипом в FIFA 20

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