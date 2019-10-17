Спорт

CyberSport.ruCyberSport.ruФранк Рибери посмеялся над своим прототипом в FIFA 20

Футболист Франк Рибери удивился внешнему виду своего прототипа в FIFA 20. Он написал в твиттере, что недавно играл в симулятор со своими детьми и не узнал себя.
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