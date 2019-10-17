Спорт
CyberSport.ruФранк Рибери посмеялся над своим прототипом в FIFA 20
Футболист Франк Рибери удивился внешнему виду своего прототипа в FIFA 20. Он написал в твиттере, что недавно играл в симулятор со своими детьми и не узнал себя.
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Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Происшествия
Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба
«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — приводит его слова портал Om1.ru.
RT на русском 06:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
ТК Звезда вчера в 16:25
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 05:27
Армия и оружие
Литва купит у США шесть вертолётов Black Hawk
Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о покупке шести многофункциональных вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.
REGNUM 05:49
Происшествия
Главу района Белгородской области задержали при даче взятки
По предварительным данным, чиновника задержали за дачу взятки.
REGNUM 04:15
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
Профиль 04:16
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Футбол
«Палермо» прекратил свое существование
Футбольный клуб «Палермо», основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование.
Sportbox.RU 06:40
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Наука
Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки
Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
МедиаПоток вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Рамблер 06:22
Армия и оружие
БМП-3 протестировали перед отправкой в войска: кадры испытаний
Завершены испытания БМП-3, которые передадут в войска в рамках Единого дня военной приемки.
ТК Звезда 07:09
Политика
ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину
ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину Согласно новому опросу ВЦИОМа, рейтинги доверия президенту выросли до 66,5%. Это немного больше августовских значений.
Коммерсантъ 06:56
Общество
СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом
Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза».
BFM.ru 05:40
Происшествия
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
РИА Новости вчера в 17:38
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
АиФ Челябинск вчера в 00:43
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК 04:38
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Сирийские курды заявляют, что турецкие военнослужащие продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.
RT на русском 05:23
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Происшествия
В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки
Известия вчера в 22:22
Авто
Bentley запустил производство нового Flying Spur
На заводе в Крю в Великобритании запущено производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Движок 16 октября в 11:07
Общество
Суд оставил под стражей экс-нардепа Пашинского
Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа, бывшего исполняющего обязанности главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского.
Украина.ру 07:09