Примирение на юге Сирии вновь оказалось под вопросом

Примирение на юге Сирии вновь оказалось под вопросом Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы без кровопролития вернуть под контроль сирийских властей один из районов в провинции Деръа.