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Франс Пресс: талибы обязали студенток афганских частных университетов носить никабы

Движение "Талибан"* обязало девушек, посещающих частные университеты Афганистана, носить абайи - традиционные платья, закрывающее все тело, и никабы - головные уборы, покрывающие лицо, с узкой прорезью для глаз, сообщает агентство Франс Пресс.
РИА Новости
Решение озвучено в преддверии нового учебного года, который начнется в Афганистане в ближайший понедельник.
Известия
Согласно новому распорядку, занятия должны проходить отдельно для мужчин и отдельно - для женщин.
РЕН ТВ
Вести занятия для учащихся женского пола, по распоряжению талибов, должны преподаватели-женщины, либо пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".
Smotrim.ru

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Франс Пресс: талибы обязали студенток афганских частных университетов носить никабы
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В Афганистане талибы обязали студенток частных вузов носить никабы
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Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов
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Талибы обязали женщин носить никабы в университетах и колледжах
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