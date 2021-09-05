РИА НовостиФранс Пресс: талибы обязали студенток афганских частных университетов носить никабыДвижение "Талибан"* обязало девушек, посещающих частные университеты Афганистана, носить абайи - традиционные платья, закрывающее все тело, и никабы - головные уборы, покрывающие лицо, с узкой прорезью для глаз, сообщает агентство Франс Пресс.РИА НовостиРешение озвучено в преддверии нового учебного года, который начнется в Афганистане в ближайший понедельник.ИзвестияСогласно новому распорядку, занятия должны проходить отдельно для мужчин и отдельно - для женщин.РЕН ТВВести занятия для учащихся женского пола, по распоряжению талибов, должны преподаватели-женщины, либо пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".Smotrim.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruRT на русскомИзвестияREGNUMРосбалтГазета.RuLife.ruМИР 24РЕН ТВЦарьградWday.ruРБКГлагоLПодробнее о событииФранс Пресс: талибы обязали студенток афганских частных университетов носить никабыРИА Новостивчера в 16:14В Афганистане талибы обязали студенток частных вузов носить никабыМосковский Комсомолец17:00Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетовИнтерфаксвчера в 10:35В Афганистане обязали женщин носить никабы при посещении университетовМИР 24вчера в 12:50Афганским студенткам придется носить никабSmotrim.ruвчера в 11:18Талибы обязали женщин носить никабы в университетах и колледжахГоворит Москвавчера в 11:12Талибы запретили учащимся женщинам приходить на занятия без никабаLenta.ruвчера в 12:23Показать ещёОценить265Поделиться