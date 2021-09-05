Российский военный эксперт, директор музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов прокомментировал ставшую известной в конце недели информацию о том, что компания «Укрспецэкспорт» подписала с турецкой фирмой Aselsan контракт на проведение работ по модернизации отдельных систем противовоздушной обороны (ПВО).
Обозреватели сайта «ПолитРоссия», ссылаясь на публикацию в китайском издание NetEase, в очередной раз рассказывают своим читателям о неприкрытом агрессивном настрое США в отношении Российской Федерации и о жестком ответе РФ на участившиеся провокации американцев в Черноморском регионе.
В интервью Ковальчику польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что закупки американского вооружения Варшавой имеют «лоббистско-политическую подоплеку», а у национальных вооруженных сил нет ни плана развития армии, ни доктрин использования артиллерии, сухопутных сил и авиации.
В рамках пропущенного матча 16-го тура южнокорейской К-лиги столичный «Сеул», идущий на последнем месте, примет на своем поле «Чонбук Моторс», оступившийся в прошлой встрече, но так и оставшийся вторым в общем зачете.