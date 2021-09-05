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Франс Пресс: военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час

В Гвинее произошел военный переворот, мятежники сумели задержать президента страны, а также несколько правительственных чиновников.
Военное обозрение
Мятежники уточнили, что мера будет действовать «до дальнейшего уведомления».
РБК
Президент страны Альфа Конде, по предварительным данным и информации ряда местных СМИ, был задержан.
Известия
Министерство обороны Гвинеи, в свою очередь, сообщило, что охрана президента Альфа Конде отразила атаку бунтарей на резиденцию лидера государства.
ТК Звезда

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Мятежники в Гвинее объявили комендантский час
Коммерсантъ19:28
AFP: военные мятежники в Гвинее ввели комендантский час на всей территории страны
Lenta.ru17:48
Франс Пресс: военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час
РИА Новостивчера в 16:50
Мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа
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Военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час по всей стране
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Мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа по всей стране
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