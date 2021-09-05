NetEase: Россия подняла в воздух десятки самолетов в ответ на участившиеся провокации НАТО

Обозреватели сайта «ПолитРоссия», ссылаясь на публикацию в китайском издание NetEase, в очередной раз рассказывают своим читателям о неприкрытом агрессивном настрое США в отношении Российской Федерации и о жестком ответе РФ на участившиеся провокации американцев в Черноморском регионе.