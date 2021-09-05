Судя по индексу, речь идет об ультрароскошной версии еще не представленного электрокроссовера EQS SUV, который получит мощные электродвигатели и емкую батарею, одной зарядки которой будет хватать примерно на 600 километров по циклу WLTP.
В интервью Ковальчику польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что закупки американского вооружения Варшавой имеют «лоббистско-политическую подоплеку», а у национальных вооруженных сил нет ни плана развития армии, ни доктрин использования артиллерии, сухопутных сил и авиации.
Совместное заявление США и Украины по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон очень напоминает тот анекдотический паровоз, который не может сдвинуться с места потому, что 99% пара уходит в свисток Если отжать этот шедевр бюрократического словоблудия от содержащейся в нем воды, то в сухом остатке почти ничего не останется.