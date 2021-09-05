Юрий Селиванов: Сорок бочек арестантов

Совместное заявление США и Украины по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон очень напоминает тот анекдотический паровоз, который не может сдвинуться с места потому, что 99% пара уходит в свисток Если отжать этот шедевр бюрократического словоблудия от содержащейся в нем воды, то в сухом остатке почти ничего не останется.