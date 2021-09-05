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Франс Пресс: военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час

Военные мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа на всей территории страны, передает агентство Франс Пресс.
РИА Новости
Комендантский час введен «до дальнейшего уведомления».
Общественная служба новостей
В воскресенье лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны.
РИА Новости
В свою очередь, минобороны Гвинеи заявило, что охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию.
РИА Новости

Подробнее о событии

Военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час по всей стране
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Мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа
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