Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" призвала фанатов всех клубов покинуть стадионы на 30-й минуте 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".

«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей

Происшествия Признавшего вину фигуранта «московского дела» приговорили к штрафу Фигуранта «московского дела» Павла Новикова приговорили к штрафу в размере 120 000 руб. по обвинению в применении насилия к представителю власти, передает корреспондент «Медиазоны» из Тверского суда.

Политика Россия готова обсуждать включение в ДСНВ систем «Кинжал» и «Посейдон» Москва готова обсуждать возможность включения в будущий ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон", но будет ставить перед США собственные вопросы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Общество Российское посольство прокомментировало ситуацию с судном в Сингапуре Долг образовался во время простоя в связи с ремонтом — местные компании отказывают судну в сотрудничестве, опасаясь вторичных санкций Вашингтона: "Севастополь", а также его владелец "Гудзон" с прошлого лета находятся в черном списке США, которые обвиняют их в поставках топлива КНДР.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Политика Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите Прорыва по саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, главной темой которого станет урегулирование конфликта в Донбассе, ожидать не стоит.

Политика Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.

Авто Новый Kia Mohave сертифицировали для России На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.