РПЛ
Газета.Ru«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей
Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" призвала фанатов всех клубов покинуть стадионы на 30-й минуте 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".
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Фанаты «Спартака» призвали болельщиков других российских клубов уйти со стадиона на 30-й минуте
Петербургский дневник03:24
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