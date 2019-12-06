РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" призвала фанатов всех клубов покинуть стадионы на 30-й минуте 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".
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«Фратрия» призвала болельщиков всех команды покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

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