Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" призвала фанатов всех клубов покинуть стадионы на 30-й минуте 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".

«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Общество Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт Злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности, сообщает, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просит назвать полные данные карты, код CVV на обратной стороне, код из СМС, а также пароли от "Сбербанка онлайн".

Общество В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Экономика Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.

Энергетика Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Общество Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.

Общество Удар по патриотизму: Дудь прокомментировал дело Жукова Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь накануне оглашения Кунцевским судом города Москвы приговора в отношении Егора Жукова, прокомментировал дело студента Высшей школы экономики, обвиняемого властями в экстремизме.

Политика Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Футбол Габулов оставил пост президента «Алании» Габулов ранее выступал за сборную России, а также за клубы: московские ЦСКА и «Динамо», «Аланию», «Кубань», «Амкар», «Анжи» и бельгийский «Брюгге».

Происшествия Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд руб. по делу Baring Vostok С заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Общество ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.

Политика Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.