РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" призвала фанатов всех клубов покинуть стадионы на 30-й минуте 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".
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«Фратрия» призвала болельщиков всех команды покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

Спорт-Экспресс01:07

Фанаты «Спартака» предложили уйти с игр РПЛ из-за задержаний болельщиков

РБК01:54

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

RT на русском01:34

«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей

Газета.Ru01:45

«Фратрия» призвала болельщиков покинуть трибуны на 30-й минуте

Metaratings02:00

«Фратрия» призывает покидать трибуны болельщиков всех клубов РПЛ

News.ru01:34

«Фратрия» призвала фанатов РПЛ уйти со стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура

Нева Спорт01:26
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Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
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По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 21:39
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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
RT на русском вчера в 17:53
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Вышел свежий трейлер второго сезона «Пацанов»

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Акции Saudi Aramco в рамках IPO оценены в $25,6 млрд

Цена размещения Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco) в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) составляет 32 риала ($8,53) за акцию, сообщила компания.
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В Кунцевском районном суде 21-летний студент Высшей школы экономики Егор Жуков выступил с последним словом — в пятницу, 6 декабря, судья зачитает его приговор по обвинению в экстремизме.
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Экс-главу Щёлковского района Подмосковья обвинили в коррупции

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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
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Волейболисты казанского «Зенита» победили итальянцев на клубном ЧМ

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Названы самые популярные у россиян породы собак

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С заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.
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Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
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В Брянске начнут серийный выпуск новых БТР и БМП «Бумеранг»

Планируется, что производство новой техники будет развернуто в Брянске, Нижнем Новгороде, Арзамасе и Выксе.
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Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике

Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
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WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
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Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android

Компания HMD Global провела презентацию смартфона Nokia 2.3, который создавали в рамках программы Android One.
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Политика

Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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