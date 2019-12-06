РПЛ

News.ruNews.ru«Фратрия» призывает покидать трибуны болельщиков всех клубов РПЛ

«Фратрия», фанатское объединение футбольного клуба «Спартак», призвала покинуть трибуны стадионов болельщиков всех команд на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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