РПЛ
News.ru«Фратрия» призывает покидать трибуны болельщиков всех клубов РПЛ
«Фратрия», фанатское объединение футбольного клуба «Спартак», призвала покинуть трибуны стадионов болельщиков всех команд на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Фанаты «Спартака» призвали болельщиков других российских клубов уйти со стадиона на 30-й минуте
Петербургский дневник03:24
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