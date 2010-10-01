РПЛ
Нева Спорт«Фратрия» сделала заявление по итогам акции «Фанат — не преступник»
Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам акции «Фанат — не преступник», которая проходила на матчах 19-го тура РПЛ. «Фратрия» выразила благодарность всем, кто проявил солидарность и присоединился к акции.
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Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Шоу-бизнес
Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата»
В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
Путин прокомментировал переговоры в нормандском формате
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
Общество
Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет — с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva
Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Политика
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
Экономика
В РФ нашли способ увеличить количество грузовиков на газовом топливе
Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Коммерсантъ», Ассоциация европейского бизнеса обратилась к вице-премьер министру РФ Дмитрию Козаку с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».
Гаджеты
Всем бояться. Xiaomi представила новый Redmi K30 за 14500 рублей
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Футбол
Тренер Слуцкий не вернется в РПЛ
Слуцкий пока не приступил к поискам нового клуба, но намерен начать работу до старта следующего сезона.
Экономика
Индексы Уолл-стрит растут на новостях о возможной отсрочке пошлин США на товары из КНР
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц с обеих сторон сообщила, что США и Китай планируют отложить намеченное на 15 декабря введение американских импортных пошлин на ряд товаров из КНР.
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Происшествия
В ночном клубе в Краснодаре произошла стрельба
Охранник ночного клуба в Краснодаре пострадал при стрельбе, которую открыл посетитель.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.