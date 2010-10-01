РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Фратрия» сделала заявление по итогам акции «Фанат — не преступник»

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам акции «Фанат — не преступник», которая проходила на матчах 19-го тура РПЛ. «Фратрия» выразила благодарность всем, кто проявил солидарность и присоединился к акции.
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Объединение болельщиков «Спартака» обнародовало обращение после конфликта с Дзюбой

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Охранник ночного клуба в Краснодаре пострадал при стрельбе, которую открыл посетитель.
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