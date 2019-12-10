РПЛ
Нева Спорт«Фратрия» сделала заявление по итогам акции «Фанат — не преступник»
Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам акции «Фанат — не преступник», которая проходила на матчах 19-го тура РПЛ. «Фратрия» выразила благодарность всем, кто проявил солидарность и присоединился к акции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ультрас «Спартака» поблагодарили фанатов «Зенита» за поддержку бойкота матчей РПЛ
Форпост Северо-Запад10:59
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Общество
Юрий Лужков перед смертью не вышел из наркоза
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva
Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Политика
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Шоу-бизнес
Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой
Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже девять месяцев, подсчитали журналисты Дни.ру.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью
Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Футбол
Джорджевич показал, как восстанавливается после травмы
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опубликовал видео восстановления после операции.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
В Раде назвали нормандский саммит капитуляцией перед радикалами
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что итогом прошедшего в Париже нормандского саммита стала «очередная декларация о намерениях» и капитуляция Киева перед радикалами.
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала себя в детстве
Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Наука
Первые гибриды обезьян и свиней родились в Китае
В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
Политика
Лавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео стартовала в Вашингтоне.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые испытали в Воркуте
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Футбол
«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП на платной трассе М-11 под Петербургом
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП на платной трассе М-11 в Тосненском районе.