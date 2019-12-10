РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Фратрия» сделала заявление по итогам акции «Фанат — не преступник»

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам акции «Фанат — не преступник», которая проходила на матчах 19-го тура РПЛ. «Фратрия» выразила благодарность всем, кто проявил солидарность и присоединился к акции.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Объединение болельщиков «Спартака» обнародовало обращение после конфликта с Дзюбой

Sport.ru07:14

Заявление «Фратрии» после проведения акции фанатов на матчах РПЛ

Спорт-Экспресс08:28

Во «Фратрии» подвели итоги акции «Фанат не преступник»

RT на русском08:53

«Фратрия»: борясь с фанатами, одни зарабатывают погоны, другие — клики

News.ru09:20

«Фратрия» сделала заявление по итогам акции «Фанат — не преступник»

Нева Спорт09:02

Ультрас «Спартака» поблагодарили фанатов «Зенита» за поддержку бойкота матчей РПЛ

Форпост Северо-Запад10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика

Меркель признала Путина победителем саммита в Париже

Ридус 14:42
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Общество

Юрий Лужков перед смертью не вышел из наркоза

Народные новости 06:45
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru вчера в 22:34
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:54
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском 12:28
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили вчера в 09:40
Политика

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Шоу-бизнес

Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой

Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже девять месяцев, подсчитали журналисты Дни.ру.
Вести Подмосковья 10:53
Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью

Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
Футбол

Джорджевич показал, как восстанавливается после травмы

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опубликовал видео восстановления после операции.
Sportbox.RU 15:07
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ 15:47
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Политика

В Раде назвали нормандский саммит капитуляцией перед радикалами

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что итогом прошедшего в Париже нормандского саммита стала «очередная декларация о намерениях» и капитуляция Киева перед радикалами.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
VSE42.RU вчера в 23:21
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru вчера в 09:41
Наука

Первые гибриды обезьян и свиней родились в Китае

В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
Вечерняя Москва 07 декабря в 21:51
Политика

Лавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео стартовала в Вашингтоне.
Вестник Кавказа 11:04
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
МК-Спорт 05:18
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые испытали в Воркуте

Комиинформ 08 декабря в 06:01
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Футбол

«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ

RT на русском 16:59
Игры

Видео: Capcom представила ремейк Resident Evil 3

REGNUM 11:48
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Газета.Ru 16:40
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП на платной трассе М-11 под Петербургом

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП на платной трассе М-11 в Тосненском районе.
АиФ Санкт-Петербург 08 декабря в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное