Политика

РИА НовостиРИА НовостиФраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение

Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
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с чего всё началось

Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.
РИА Новостивчера в 20:22

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Экс-глава МИД Италии раскрыл секрет политического долголетия Путина

Взгляд.ру03:35

Экс-глава МИД Италии вспомнил, как Путин принимал его на даче

URA.Ruвчера в 21:36

Бывший итальянский министр вспомнил о визите к Путину на дачу

Lenta.ruвчера в 23:55

Экс-глава МИД Италии рассказал о приёме на даче Путина

Life.ruвчера в 21:59

Бывший глава МИД Италии рассказал о посещении дачи Путина

Газета.Ruвчера в 21:43

Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение

РИА Новости04:08

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Известиявчера в 21:11
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Футбол

Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform вчера в 20:46
Происшествия

Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

REGNUM 04:26
Общество

Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год

По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.
РИА Новости вчера в 16:18
Биатлон

Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»

Sport24.ru вчера в 06:02
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 04:32
Хоккей

Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею

Газета.Ru 03:32
Происшествия

Стрелок в Техасе убил охранника церкви

Представитель церкви, прихожане которой исповедуют одно из ответвлений христианства, подчеркнул, что от рук злоумышленника погиб охранник, оказавший сопротивление нападавшему.
ТАСС вчера в 16:34
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Lenta.ru 03:26
Происшествия

В Казахстане рассматривают три версии крушения самолета в Алма-Ате

Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
РИА Новости вчера в 23:35
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
РБК 04:06
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Ugpressa.ru 28 декабря в 05:55
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 27 декабря в 17:20
Футбол

Матч между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на 11 марта

Перенесенный матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» состоится 11 марта.
Матч ТВ 03:42
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Национальная служба новостей вчера в 07:31
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Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»

Дабл-даблом отметился форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс. В его коллекции – 13 очков, 6 подборов и 13 передач.
Чемпионат 00:39
Политика

Захарова высказалась о вызове посла РФ в польский МИД

Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши после того, как президент РФ Владимир Путин резко высказался о польском после-антисемите Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
News.ru вчера в 21:03
Происшествия

Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове

Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Вести.Ru 04:47
Общество

Декабрь 2019-го года стал самым бесснежным за всю историю наблюдений

Эхо Москвы 05:00
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Коммерсантъ 02:09
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

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Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости 03:14
Политика

«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
РИА Новости 05:19
Армия и оружие

Американские СМИ объяснили, почему США не будут нападать на Россию

Журналисты американского издания The National Interest в одном из своих материалов рассказали про решение России, которое на ближайшие годы должно защитить страну от потенциальной агрессии США.
ПолитРоссия 27 декабря в 15:00
Авто

BMW откажется от мотора с четырьмя турбинами

Немецкая компания BMW планирует постепенно отказаться от использования дизельного мотора с четырьмя турбинами.
Motor вчера в 04:00
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«Уральские пельмени» потребовали 200 млн рублей от экс-директора

Московский Комсомолец 04:23
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Франко Фраттини
Итальянский политик
Государственный деятель Италии. Министр иностранных дел Италии с 14 ноября 2002 по 18 ноября 2004 и с 8 мая 2008 по 16 ноября 2011.
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