Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море. На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд.
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с чего всё началось

«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провел стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море. «Звезда» публикует эксклюзивное видео пуска. Траекторию полета «Калибра» отслеживали сверхзвуковые истребители.
ТК Звездавчера в 19:45

Подробнее о событии

Появилось видео уничтожения ракетой «Калибр» наземной цели в Крыму

ИА Крыминформ02:55

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

РИА Новости02:16

Фрегат «Адмирал Эссен» выполнил стрельбы в Чёрном море

RT на русском01:14

Опубликовано видео пуска «Калибра» с фрегата «Адмирал Эссен»

Аргументы и Фактывчера в 23:34

Точно в цель: как выглядел запуск «Калибра» для экипажа «Адмирала Эссен»

ТК Звезда00:46

Российский сторожевик отстрелялся в Черном море

Вести.Ruвчера в 06:26

Фрегат «Адмирал Эссен» провёл стрельбы в Чёрном море

News.ruвчера в 04:10
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Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Интернет

Бесплатный антивирус Avast заподозрили в слежке за пользователями

Влчек отметил, что все данные, которые Avast продает третьим лицам, являются полностью обезличенными — то есть, те или иные сведения просто невозможно связать с каким-нибудь конкретным пользователем антивируса.
Planet Today 03:03
Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
RT на русском 02:33
Происшествия

В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к жителю села в Балтайском районе по подозрению в нападении с ножом на двух полицейских.
Газета.Ru 01:32
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Технологии

Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10

В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
The GEEK 01:23
Футбол

Худяков: в ЦСКА Гогуа получает в 10 раз больше, чем в «Тамбове»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги первой части чемпионата России, а также подтвердил информацию о том, что коллектив покидает защитник Максим Осипенко, который пополнит ряды «Ростова».
News.ru вчера в 08:29
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия вчера в 08:41
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Космос

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Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ТАСС 08 декабря в 08:12
Кино

Квентин Тарантино снимет продолжение дилогии «Убить Билла»

Как пишет Lenta.ru, ранее Тарантино собирался остановиться на отметке в десять кинокартин, отметив, что дилогию «Убить Билла» он считает за один фильм.
Говорит Москва 03:52
Здоровье

ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз

Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.
Агентство Москва 03:40
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Профиль 08 декабря в 12:00
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Политика

Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Известия 09 декабря в 15:32
Происшествия

Генпрокурор проявил себя генадвокатом

В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Общество

Названа дата похорон Юрия Лужкова

Российская газета вчера в 15:10
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Известия вчера в 23:05
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
RT на русском 03:02
Политика

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
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Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Росбалт вчера в 01:14
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском вчера в 10:25
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