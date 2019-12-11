Армия и оружие
REGNUMФрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море
Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Эссен» провёл стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны РФ, видео запусков ракет опубликовал телеканал «Звезда».
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Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провел стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море. «Звезда» публикует эксклюзивное видео пуска. Траекторию полета «Калибра» отслеживали сверхзвуковые истребители.ТК Звездавчера в 19:45
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