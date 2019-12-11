с чего всё началось

Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Эссен» провёл стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны РФ, видео запусков ракет опубликовал телеканал «Звезда».

Единоборства Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

Политика Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Политика Лавров прокомментировал встречу с Трампом Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Футбол Почему «Зенит» вылетел из еврокубков Петербургский "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и занял последнее место в группе, не сумев обеспечить себе еврокубковую весну.

Происшествия Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.

Политика «Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ "Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Политика В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).

Происшествия Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48 Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.