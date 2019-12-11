Армия и оружие

REGNUMREGNUMФрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море

Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Эссен» провёл стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны РФ, видео запусков ракет опубликовал телеканал «Звезда».
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с чего всё началось

«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провел стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море. «Звезда» публикует эксклюзивное видео пуска. Траекторию полета «Калибра» отслеживали сверхзвуковые истребители.
ТК Звездавчера в 19:45

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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

РИА Новости02:16

Российский сторожевик отстрелялся в Черном море

Вести.Ruвчера в 06:26

Российский фрегат запустил ракету «Калибр» у берегов Крыма

РБК00:17

Опубликовано видео пуска «Калибра» с фрегата «Адмирал Эссен»

Аргументы и Фактывчера в 23:34

Точно в цель: как выглядел запуск «Калибра» для экипажа «Адмирала Эссен»

ТК Звезда00:46

Фрегат «Адмирал Эссен» выполнил стрельбы в Чёрном море

RT на русском01:14

Фрегат «Адмирал Эссен» провёл стрельбы в Чёрном море

News.ruвчера в 04:10
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Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

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Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
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Происшествия

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Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе

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Политика

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REGNUM 00:33
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК вчера в 14:33
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:39
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«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Общество

В России могут переименовать продукты с растительными жирами

В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия.
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«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
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Футбол

Почему «Зенит» вылетел из еврокубков

Петербургский "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и занял последнее место в группе, не сумев обеспечить себе еврокубковую весну.
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По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
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Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
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Гол Облякова в ворота «Краснодара» признан лучшим в РПЛ в декабре

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«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ

"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
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Новое здание ивановской горбольницы №1 спроектируют уже в 2020 году

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В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

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Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
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