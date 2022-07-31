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Фрегат «Адмирал Горшков» первым получит комплексы «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» Военно-морского флота России первым получит комплекс с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», заявил президент Владимир Путин в ходе празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
РБК
"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград", - сказал Путин.
ТАСС
В конце декабря 2021 года Путин сообщил о залповом пуске "Циркона".
ТАСС
Государственные испытания новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с надводного носителя завершились в мае пуском с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море.
News.ru

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Фрегат «Адмирал Горшков» первым получит комплексы «Циркон»
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Путин: фрегат «Адмирал Горшков» первым выйдет на дежурство с гиперзвуковыми «Цирконами»
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Путин сообщил о скорой поставке гиперзвуковых ракет «Циркон» в ВС РФ
Московский Комсомолец04:36
Путин: первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков»
RT на русском04:35
Путин: поставка комплексов «Циркон» в ВС России будет осуществлена в ближайшие месяцы
Lenta.ru04:34
Путин: фрегат «Адмирал Горшков» первым выйдет на дежурство с гиперзвуковыми «Цирконами»
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Путин: Первые ракетные комплексы «Циркон» получит фрегат «Адмирал Горшков»
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