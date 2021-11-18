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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны.
РИА Новости
"По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием", – сообщили в Минобороны.
Вести.Ru
К обеспечению стрельб и закрытию района привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота.
РИА Новости
Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.
РИА Новости

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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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