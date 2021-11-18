РИА НовостиФрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны.РИА Новости"По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием", – сообщили в Минобороны.Вести.RuК обеспечению стрельб и закрытию района привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота.РИА НовостиРакеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВоенное делоВоенное делоДума ТВDaily MoscowSmotrim.ruТК ЗвездаРЕН ТВМоя Москва.онлайнМой БрянскНТВЦентральная Служба НовостейРБКРИА НовостиИзвестияПятый каналТелеканал 360°КоммерсантъГородовойКомсомольская правдаPiter.tvГТРК МурманRT на русскомПервый каналТВ ЦентрЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейNaked ScienceИзвестияКомсомольская правдаРадио 1iReactorTochka ZренияНародные новостиПетрозаводск говоритНевские НовостиРосбалтИА Красная ВеснаГолос ПравдыНациональная служба новостейВечерняя МоскваAvia.proRuposters.ruПодробнее о событииФрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»РИА Новостивчера в 05:16Самое цитируемоеРИА Новости опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом мореLenta.ruвчера в 06:51Опубликовано видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»RT на русскомвчера в 08:43«Слабых в этом мире бьют»: эксперт оценил значимость успешного пуска «Циркона» в Белом мореТК Звездавчера в 06:40Шойгу доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»РБКвчера в 06:35Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе ракетой «Циркон» в Белом мореТАССвчера в 05:31Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом мореРИА Новостивчера в 05:23Минобороны сообщило об успешном испытании ракеты «Циркон»Коммерсантъвчера в 05:37Показать ещёОценить1,2KПоделиться