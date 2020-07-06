Армия и оружие

ИзвестияИзвестияФрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.
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с чего всё началось

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Моряки-балтийцы сегодня решают сложнейшие задачи, эффективно взаимодействуя с силами всех флотов, в том числе и в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Отмечу особо: корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений.
Красная звездавчера в 17:02

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ВМФ России в 2020 году получит около 40 новых кораблей

РБКвчера в 19:48

ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в нынешнем году

Коммерсантъвчера в 19:11

Балтфлот усилят шестью кораблями «Каракурт» с «Калибрами» и «Панцирями»

РИА Новостивчера в 17:29

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» будет заложен накануне Дня ВМФ

ТК Звездавчера в 21:17

В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей

Эхо Москвывчера в 18:07

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Красная звездавчера в 17:02

Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России в июле

ТАССвчера в 18:37
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Общество

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

BFM.ru 02:54
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей в России наложен до 1 января 2021 года.
СургутИнформТВ 02:39
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
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Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии для России

Специалист отметил, что во время вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии будет проведена вакцинация, после которой начнется карантин.
Evo-rus.com 02:54
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Гаджеты

Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, опубликовал ряд тизер-изображений, говорящих о скором выходе нового портативного компьютера RedmiBook 16.
3DNews 01:40
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
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Общество

МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги

МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
4,1K
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Гаджеты

В сеть попали живые фото неизвестного смартфона Honor

Anonsens 02:16
Здоровье

Употребление клубники может быть опасно для человека

Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
МордовМедиа вчера в 13:22
60
Армия и оружие

ВМС США «потеряли» стелс-ракету

Военно-морские силы (ВМС) США за девять последних месяцев не смогли пополнить ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля USS Gabrielle Giffords типа Independence.
News.ru вчера в 19:20
1
Экономика

Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры

Средняя сумма составит 12 700 рублей. Раньше всех смогут получить денежные средства те, у кого есть право на досрочную выплату.
Live24 01:00
12
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
8
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
3,4K
Общество

Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Эхо Москвы вчера в 21:05
8
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
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Кино

Британские власти попросили Тома Круза вернуться на съемки

Съемки шпионского боевика "Миссия невыполнима 7" смогут возобновиться в ближайшем будущем после ослабления карантинных мер, которое анонсировало правительство Великобритании.
Kinonews.ru 02:52
Технологии

Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

Astera 04 июля в 11:50
14
Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Вторжение в частную жизнь и свободу собраний Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
42
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
16
Общество

Заммэра Москвы сообщил о возобновлении капремонта в домах

В Москве возобновляют капитальный ремонт многоквартирных домов, приостановленный из-за эпидемии коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводятся на сайте мэрии.
РБК 02:34
3
Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
83
Происшествия

У сотрудника детского лагеря на Среднем Урале обнаружили коронавирус

У сотрудника детского оздоровительного лагеря «Зарница» под Берёзовским обнаружили коронавирус.
Областная газета 02:26
32
Общество

Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия вчера в 12:57
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
61
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
1
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Российский военачальник, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации с 3 мая 2019 года. Адмирал.
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