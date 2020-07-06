Моряки-балтийцы сегодня решают сложнейшие задачи, эффективно взаимодействуя с силами всех флотов, в том числе и в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Отмечу особо: корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений.

с чего всё началось

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

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