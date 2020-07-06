Армия и оружие
ИзвестияФрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.
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с чего всё началось
Моряки-балтийцы сегодня решают сложнейшие задачи, эффективно взаимодействуя с силами всех флотов, в том числе и в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Отмечу особо: корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений.Красная звездавчера в 17:02
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В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей
Эхо Москвывчера в 18:07
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей в России наложен до 1 января 2021 года.
СургутИнформТВ 02:39
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии для России
Специалист отметил, что во время вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии будет проведена вакцинация, после которой начнется карантин.
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Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7
Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, опубликовал ряд тизер-изображений, говорящих о скором выходе нового портативного компьютера RedmiBook 16.
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Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус
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Lenta.ru 02:57
Общество
МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги
МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
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Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Употребление клубники может быть опасно для человека
Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
МордовМедиа вчера в 13:22
Армия и оружие
ВМС США «потеряли» стелс-ракету
Военно-морские силы (ВМС) США за девять последних месяцев не смогли пополнить ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля USS Gabrielle Giffords типа Independence.
News.ru вчера в 19:20
Экономика
Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Средняя сумма составит 12 700 рублей. Раньше всех смогут получить денежные средства те, у кого есть право на досрочную выплату.
Live24 01:00
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Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру
Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой
Эхо Москвы вчера в 21:05
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Кино
Британские власти попросили Тома Круза вернуться на съемки
Съемки шпионского боевика "Миссия невыполнима 7" смогут возобновиться в ближайшем будущем после ослабления карантинных мер, которое анонсировало правительство Великобритании.
Kinonews.ru 02:52
Технологии
Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год
Astera 04 июля в 11:50
Общество
В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве
Вторжение в частную жизнь и свободу собраний Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Общество
Заммэра Москвы сообщил о возобновлении капремонта в домах
В Москве возобновляют капитальный ремонт многоквартирных домов, приостановленный из-за эпидемии коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводятся на сайте мэрии.
РБК 02:34
Армия и оружие
Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»
Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
Происшествия
У сотрудника детского лагеря на Среднем Урале обнаружили коронавирус
У сотрудника детского оздоровительного лагеря «Зарница» под Берёзовским обнаружили коронавирус.
Областная газета 02:26
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия вчера в 12:57
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32