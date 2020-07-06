Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
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с чего всё началось

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.
Красная звездавчера в 17:02

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ВМФ России в 2020 году получит около 40 новых кораблей

РБКвчера в 19:48

ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

Коммерсантъвчера в 19:11

Балтфлот усилят шестью кораблями «Каракурт» с «Калибрами» и «Панцирями»

РИА Новостивчера в 17:29

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» будет заложен накануне Дня ВМФ

ТК Звездавчера в 21:17

В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей

Эхо Москвывчера в 18:07

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Красная звездавчера в 17:02

Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России в июле

ТАССвчера в 18:37
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей

ИноСМИ вчера в 23:03
Армия и оружие

В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
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Энергетика

Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму

Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости. Больше, чем хотели О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта.
РИА Новости 04 июля в 01:00
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Происшествия

Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов

Lenta.ru вчера в 23:38
Общество

Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru вчера в 08:52
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Автоспорт

Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено

Газета.Ru вчера в 14:20
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Общество

На Сахалине заключённые в обсервации жители Бурятии объявили голодовку

Южно-Сахалинск, 6 июля 2020, 04:49 — REGNUM На Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики.
REGNUM вчера в 21:49
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Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
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Космос

Установлен точный центр тяжести Солнечной системы

Ученые из США нашли центр тяжести Солнечной системы, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal.
TV BRICS вчера в 08:00
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Общество

Опекунам и попечителям в Хакасии проиндексировали пенсии

Индексация произошла 1 июля, сообщили в региональном отделении пенсионного фонда.
Юг Сибири вчера в 23:08
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Политика

Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым

Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Путешествия

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 11:20
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
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Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe 04 июля в 08:58
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Общество

Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введенные для жителей региона в период эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:39
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Кино

10 лучших комедий в истории кино

Важное условие любой комедии (кроме, разве что, военной и черной), которое отличает ее от драмы, — в ней никто не должен пострадать — переживая любые лишения, герой остается цел, а общая тональность повествования оказывается жизнеутверждающей.
Частный Корреспондент вчера в 11:00
Общество

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне.
РИА Новости вчера в 17:09
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Общество

Россиянам объяснили, как правильно выбирать колбасу

Ранее «Профиль» писал о том, как правильно выбрать красную икру и красную рыбу.
Профиль вчера в 22:34
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости вчера в 10:26
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Политика

Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

Рэп-исполнитель Канье Уэст написал в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США.
РБК 04 июля в 23:14
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Футбол

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru вчера в 16:10
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В Баргузинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

РИА Новости вчера в 23:46
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Общество

В Гидрометцентре рассказали об опасности погоды в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле.
RT на русском вчера в 22:15
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
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Общество

Группа ученых попросила ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:18
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Авто

«Автодата» перешла на второй уровень

На втором этапе на основе существующей концепции было разработано детальное техническое задание на создание платформы "Автодата", описывающее все требования к ее функциональным и техническим возможностям и предоставляемым услугам.
ComNews.ru вчера в 19:30
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС вчера в 10:11
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Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

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