Армия и оружие
КоммерсантъВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
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с чего всё началось
Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.Красная звездавчера в 17:02
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В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей
Эхо Москвывчера в 18:07
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости. Больше, чем хотели О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта.
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На Сахалине заключённые в обсервации жители Бурятии объявили голодовку
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
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Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Ученые из США нашли центр тяжести Солнечной системы, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal.
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Опекунам и попечителям в Хакасии проиндексировали пенсии
Индексация произошла 1 июля, сообщили в региональном отделении пенсионного фонда.
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Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 11:20
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
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Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
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В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введенные для жителей региона в период эпидемии коронавирусной инфекции.
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Важное условие любой комедии (кроме, разве что, военной и черной), которое отличает ее от драмы, — в ней никто не должен пострадать — переживая любые лишения, герой остается цел, а общая тональность повествования оказывается жизнеутверждающей.
Частный Корреспондент вчера в 11:00
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Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне.
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Ранее «Профиль» писал о том, как правильно выбрать красную икру и красную рыбу.
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В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
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Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США
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РБК 04 июля в 23:14
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«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»
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В Баргузинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле.
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Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
Общество
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Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет The New York Times.
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Авто
«Автодата» перешла на второй уровень
На втором этапе на основе существующей концепции было разработано детальное техническое задание на создание платформы "Автодата", описывающее все требования к ее функциональным и техническим возможностям и предоставляемым услугам.
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Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС вчера в 10:11
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В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Evo-rus.com 04 июля в 05:30