Армия и оружие

ИзвестияИзвестияФрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.
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с чего всё началось

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.
Красная звезда17:02

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ВМФ России в 2020 году получит около 40 новых кораблей

РБК19:48

ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

Коммерсантъ19:11

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Красная звезда17:02

В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей

Эхо Москвы18:07

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 войдет в состав ВМФ России в июле

ТАСС17:20

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» будет заложен накануне Дня ВМФ

ТК Звезда21:17

Балтфлот усилят шестью кораблями «Каракурт» с «Калибрами» и «Панцирями»

РИА Новости17:29
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Коммерсантъ 09:27
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости 15:29
Политика

Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
2
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против коронавируса

В пресс-службе организации отметили, что вышеперечисленные препараты лишь незначительно уменьшают смертность среди инфицированных COVID-19 либо вовсе на нее не влияют.
MedikForum.ru 07:38
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Происшествия

СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ вчера в 08:43
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Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс 11:46
Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Автоновости дня вчера в 05:55
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Общество

В Забайкалье отменили цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:51
2
Футбол

Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»

Бомбардир.ру вчера в 02:20
Общество

Пенсионерам-опекунам с 1 июля 2020 года возобновлена индексация пенсий

Пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.
Ваш новый день Йошкар-Ола 03 июля в 08:04
4
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК 17:53
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Кино

Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»

News.ru вчера в 08:50
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Общество

На Сахалине заключённые в обсервации жители Бурятии объявили голодовку

Южно-Сахалинск, 6 июля 2020, 04:49 — REGNUM На Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики.
REGNUM 21:49
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Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам

Деловое.ТВ 03 июля в 09:23
Политика

Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым

Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
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Общество

Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
9
Наука

Ученые обнаружили двойников ископаемых пингвинов в северном полушарии

Новозеландские «пингвины-монстры», которые жили более 60 миллионов лет назад, имели двойников, населявших территории современных Японии, США и Канады.
МедиаПоток вчера в 04:38
Общество

Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы

Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Lenta.ru 21:45
2
Общество

Первая вспышка коронавируса могла произойти в Китае в 2012 году

Китайские СМИ узнали, что первая вспышка коронавируса нового типа могла произойти ещё в 2012 году.
MedikForum.ru 21:51
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Здоровье

Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин

Слово и Дело 04:04
10
Происшествия

73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
2K
Общество

Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

5 июля в Амурской области выявлено 34 новых случая коронавируса, а всего 1860 случаев.
Телепорт 21:05
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Происшествия

Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой

На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.
Сахалин.Инфо 19:13
Общество

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новости 17:09
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Российский военачальник, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации с 3 мая 2019 года. Адмирал.
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