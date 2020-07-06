Армия и оружие
ИзвестияФрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.
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с чего всё началось
Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.Красная звезда17:02
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Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против коронавируса
В пресс-службе организации отметили, что вышеперечисленные препараты лишь незначительно уменьшают смертность среди инфицированных COVID-19 либо вовсе на нее не влияют.
MedikForum.ru 07:38
Происшествия
СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова
«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ вчера в 08:43
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс 11:46
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Автоновости дня вчера в 05:55
Общество
В Забайкалье отменили цифровые пропуска
В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:51
Футбол
Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»
Бомбардир.ру вчера в 02:20
Общество
Пенсионерам-опекунам с 1 июля 2020 года возобновлена индексация пенсий
Пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.
Ваш новый день Йошкар-Ола 03 июля в 08:04
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК 17:53
Кино
Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»
News.ru вчера в 08:50
Общество
На Сахалине заключённые в обсервации жители Бурятии объявили голодовку
Южно-Сахалинск, 6 июля 2020, 04:49 — REGNUM На Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики.
REGNUM 21:49
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ 03 июля в 09:23
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Наука
Ученые обнаружили двойников ископаемых пингвинов в северном полушарии
Новозеландские «пингвины-монстры», которые жили более 60 миллионов лет назад, имели двойников, населявших территории современных Японии, США и Канады.
МедиаПоток вчера в 04:38
Общество
Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы
Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Lenta.ru 21:45
Общество
Первая вспышка коронавируса могла произойти в Китае в 2012 году
Китайские СМИ узнали, что первая вспышка коронавируса нового типа могла произойти ещё в 2012 году.
MedikForum.ru 21:51
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Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин
Слово и Дело 04:04
Происшествия
73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Общество
Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
5 июля в Амурской области выявлено 34 новых случая коронавируса, а всего 1860 случаев.
Телепорт 21:05
Происшествия
Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой
На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.
Сахалин.Инфо 19:13
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новости 17:09
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28