Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.

с чего всё началось

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

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Политика Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times. 9

Происшествия Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 149

Политика Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт". 2

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Общество В Забайкалье отменили цифровые пропуска В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции. 2

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Общество Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. 2

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 2K

Происшествия Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.