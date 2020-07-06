Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.

с чего всё началось

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Политика Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times. 312

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