Армия и оружие

ИзвестияИзвестияФрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.
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с чего всё началось

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.
Красная звездавчера в 17:02

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ВМФ России в 2020 году получит около 40 новых кораблей

РБКвчера в 19:48

В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей

Эхо Москвывчера в 18:07

Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России в июле

ТАССвчера в 18:37

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» будет заложен накануне Дня ВМФ

ТК Звездавчера в 21:17

ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

Коммерсантъвчера в 19:11

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Красная звездавчера в 17:02

Балтфлот усилят шестью кораблями «Каракурт» с «Калибрами» и «Панцирями»

РИА Новостивчера в 17:29
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Происшествия

В Забайкалье жители посёлка сожгли здание администрации

Байкал-Daily вчера в 22:07
2
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
7
Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
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Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
38
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Здоровье

В Индонезии предложили лечить коронавирус эвкалиптовым ожерельем

Министерство сельского хозяйства Индонезии показало антивирусное ожерелье, сделанное на основе эвкалипта, которое способно помогать в лечении людей, заболевших коронавирусом, пишет издание Jakarta Post.
МИР 24 вчера в 23:48
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
1,6K
Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
10
Происшествия

Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери

Lenta.ru вчера в 13:16
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Общество

Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании

Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
9
Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
1
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежные переводы без открытия банковского счета.
РБК вчера в 20:19
10
Футбол

Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек

Спорт-Экспресс 04 июля в 14:20
1
Технологии

FunKey S стала самой маленькой игровой консолью в мире

Сбор денежных средств на самую маленькую складную игровую консоль в мире начался на краудфандинговой платформе Kickstarter.
NewInform вчера в 12:27
3
Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
54
Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

«Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
LiveSport.ru вчера в 15:55
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Общество

NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана

Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
10
Экономика

Рефинансирование ипотеки стали одобрять вдвое реже

С начала 2020 года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки снизилась вдвое — с 45% до 23%.
Известия вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
6
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
56
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
36
Авто

В Уфе на продажу выставили 50 автомобилей должников

В следующем месяце в Уфе состоится аукцион по продаже имущества должников.
UfacityNews.ru вчера в 22:01
3
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,7K
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
43
Общество

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК вчера в 21:53
41
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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