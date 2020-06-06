Армия и оружие

ПрофильПрофильФрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», который станет первым боевым кораблем проекта 22350 в составе российского флота, завершил заключительную часть морских испытаний и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге.
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