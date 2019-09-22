Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФрэнк Лэмпард: «Мы были лучшей командой на поле»

Челси — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
15′
Фикайо Томори
20′
30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
42′
57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
71′
71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
77′
78′
Фабиньо
84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
84′
86′
Джеймс Милнер
90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
90′+4′
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда не заслужила поражения от «Ливерпуля» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии. По его словам, лондонцы играли лучше.
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Фрэнк Лэмпард – о поражении от «Ливерпуля»: «Челси» был лучшей командой»

Sportbox.RU16:15

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Лэмпард: «Мы были лучше „Ливерпуля“»

Евро-футбол.ру15:27

Фрэнк Лэмпард: «Мы были лучшей командой на поле»

Спорт-Экспресс15:50

Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ был лучше „Ливерпуля“ с точки зрения показанной игры»

Sports.ru15:55
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