«Альфа-банк Украина», пишет The Wall Street Journal, предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевести банку $1 млрд из своего состояния, сообщил председатель наблюдательного совета финансового учреждения Роман Шпек.
Весной, после начала военных действий на Украине, Фридман вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом попал под санкции ЕС и Великобритании.
Участники команд бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева и Нейта Диаса прошли по грани, устроив массовую потасовку перед поединком, но глава организации Дэйна Уайт правильно разберется в этой ситуации, заявил РИА Новости президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Зарема Салихова отреагировала на историю агента Тимура Гурцкая, который поведал о том, что тренер Антонио Конте просил у бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна трансферы размером 100 млн евро для выхода в плей-офф Лиги чемпионов или 50 млн для победы в чемпионате России.