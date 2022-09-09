Будьте в Плюсе

Фридман опроверг информацию о переводе $1 млрд в украинский банк

О том, что Фридман и партнеры собрались вложить один миллиард долларов в «Альфа-банк Украина», стало известно еще в мае 2022 года.
Компания
«Альфа-банк Украина», пишет The Wall Street Journal, предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевести банку $1 млрд из своего состояния, сообщил председатель наблюдательного совета финансового учреждения Роман Шпек.
РБК
Весной, после начала военных действий на Украине, Фридман вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом попал под санкции ЕС и Великобритании.
РБК
На Украине заморожены активы Фридмана на $420 млн.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

Подробнее о событии

Фридман опроверг, что предложил перевести $1млрд для снятия санкций
РБК04:03
Фридман опроверг информацию о переводе $1 млрд в банк Украины
Yakutsk.ru05:40
Фридман опроверг информацию о переводе $1 млрд в украинский банк
Компания05:22
Михаил Фридман опроверг сообщение о предложении перевести 1 млрд $ для снятия санкций
В Татарстане07:26

Интересное

МИД Венгрии поставил перед ЕК вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России

МИД Венгрии задал вопрос Еврокомиссии о том, как долго Евросоюз намерен продолжать политику санкций против России, однако чёткого ответа так и не получил.
RT на русском09:52

Президент Турции Эрдоган сообщил о разговоре с Путиным по поводу цен на газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены за газ, приводит его слова телеканал NTV.
РИА Новости09:03

Под Ростовом пропавшую по пути в школу 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села

В Ростовской области следователи, полицейские и волонтеры нашли тело пропавшей два дня назад 14-летней школьницы, оно было обнаружено в лесополосе на окраине села Прохоровка.
Lenta.ru06:24

Союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи в Харьковской области

Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости06:58

Гаджиев: команды Чимаева и Диаса прошли по грани, устроив драку перед поединком UFC

Участники команд бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева и Нейта Диаса прошли по грани, устроив массовую потасовку перед поединком, но глава организации Дэйна Уайт правильно разберется в этой ситуации, заявил РИА Новости президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.
РИА Новости04:15

Генсек НАТО Столтенберг допустил прекращение существования Украины при отказе воевать

"Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство", — подчеркнул он.
РИА Новости09:01

В Москве суд арестовал россиянина Михаила Баранова по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО до 7 октября гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.
ТАСС09:45

Минобороны РФ передали данные о ходе СВО на Украине на 7 сентября

На прошедшем брифинге Минобороны представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ситуации на местах боевых действий по состоянию на 7 сентября.
Yakutsk.ru7 сентября в 07:23

Салихова назвала агента Гурцкая сказочником

Зарема Салихова отреагировала на историю агента Тимура Гурцкая, который поведал о том, что тренер Антонио Конте просил у бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна трансферы размером 100 млн евро для выхода в плей-офф Лиги чемпионов или 50 млн для победы в чемпионате России.
Советский спорт08:40

Румынский военный корабль подорвался в Констанце на мине, которую должен был обезвредить

Румынский военный корабль в районе порта Констанца в Черном море подорвался на мине, которую должен был обезвредить, сообщила пресс-служба Военно-морских сил страны.
РИА Новости03:18