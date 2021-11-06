ТАССФридман заявил, что LetterOne не отказывается от газовых проектовГлава инвестиционной компании LetterОne российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что не собирается отказываться от газовых проектов, однако намерен также инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).ТАССФридман подчеркнул, что резкий скачок цен на газ в Европе отражает недостаток инвестиций со стороны компаний, учитывая «огромное общественное давление с целью декарбонизации».РБКМиллиардер ожидает, что газ продолжит быть важным источником энергии на протяжении еще «десятков лет».ForbesКак отмечает FT, BASF хочет продать свою долю в немецком бизнесе через IPO, однако LetterOne планирует «построить долгосрочную стратегию».РБКЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаЭкономика сегодняНародные новостиПодробнее о событииФридман предупредил об опасности быстрого отказа от газаКомпаниявчера в 10:10Фридман предупредил о рисках быстрого отказа от газаОбщественная служба новостейвчера в 10:07«Опасно и безответственно»: Фридман предупредил о рисках быстрого отказа от газаForbesвчера в 08:36Бизнесмен Фридман: энергетический кризис в мире обусловлен низкой оценкой газовой отраслиЭкономика сегоднявчера в 09:28Миллиардер Фридман перечислил риски быстрого отказа от газаФАНвчера в 09:26Фридман заявил, что LetterOne не отказывается от газовых проектовТАССвчера в 09:19Миллиардер Фридман предупредил об «опасности и безответственности» резкого отказа от газаBanki Loansвчера в 09:28Показать ещёОценить12Поделиться