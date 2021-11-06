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Фридман заявил, что LetterOne не отказывается от газовых проектов

Глава инвестиционной компании LetterОne российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что не собирается отказываться от газовых проектов, однако намерен также инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
ТАСС
Фридман подчеркнул, что резкий скачок цен на газ в Европе отражает недостаток инвестиций со стороны компаний, учитывая «огромное общественное давление с целью декарбонизации».
РБК
Миллиардер ожидает, что газ продолжит быть важным источником энергии на протяжении еще «десятков лет».
Forbes
Как отмечает FT, BASF хочет продать свою долю в немецком бизнесе через IPO, однако LetterOne планирует «построить долгосрочную стратегию».
РБК

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