Cовладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман в интервью Financial Times (FT) заявил, что слишком быстрый переход от газа к возобновляемым источникам энергии может оказаться «опасным и безответственным» шагом.
По словам заместителя главного врача КДЦ МЕДСИ Марии Петиной, симптом возникает из-за того, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи.
Украина впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя летом могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене, заявила в эфире телеканала "Украина 24" лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, обошедшая россиянок Майю Хромых и Анну Щербакову на третьем этапе серии Гран-при в Италии по результатам короткой программы, высказалась о возрастном цензе в фигурном катании.
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который упрекнул главреда RT Маргариту Симоньян в том, что ее СМИ не проверило факты о национальности напавших на отца с ребенком в Новой Москве.