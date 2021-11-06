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Фридман заявил, что LetterOne не отказывается от газовых проектов

Cовладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман в интервью Financial Times (FT) заявил, что слишком быстрый переход от газа к возобновляемым источникам энергии может оказаться «опасным и безответственным» шагом.
РБК
Скачок цен указал на недостаток инвестиций на фоне «огромного общественного давления с целью декарбонизации», отметил он.
Forbes
Миллиардер ожидает, что газ продолжит быть важным источником энергии на протяжении еще «десятков лет».
Forbes
Как отмечает FT, BASF хочет продать свою долю в немецком бизнесе через IPO, однако LetterOne планирует «построить долгосрочную стратегию».
РБК

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