Глава инвестиционной компании LеттеrОпе российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что не собирается отказываться от газовых проектов, однако намерен также инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).В источнике
Соединенные Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза из-за якобы наращивания российских войск возле границы с Украиной, об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.
Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы в Кентерберийском соборе Эдуарда Вудстокского (Черный принц) старшего сына короля Англии Эдуарда III и одного из величайших рыцарей Средневековья, сообщает The Art Newspaper.
Один из основателей и бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон, выступавший под творческим псевдонимом Астро, скончался в возрасте 64 лет, говорится в заявлении музыкального коллектива.