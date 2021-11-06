Глава инвестиционной компании LеттеrОпе российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что не собирается отказываться от газовых проектов, однако намерен также инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

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