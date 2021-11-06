Будьте в Плюсе

Фридман заявил, что LetterOne не отказывается от газовых проектов

Глава инвестиционной компании LetterОne российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что не собирается отказываться от газовых проектов, однако намерен также инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
ТАСС
Скачок цен указал на недостаток инвестиций на фоне «огромного общественного давления с целью декарбонизации», отметил он.
Forbes
Миллиардер ожидает, что газ продолжит быть важным источником энергии на протяжении еще «десятков лет».
Forbes
Фридман «проводит половину своего времени» в Великобритании, отмечает FT.
Forbes

Подробнее о событии

Фридман предупредил об опасности быстрого отказа от газа
Компания10:10
«Опасно и безответственно»: Фридман предупредил о рисках быстрого отказа от газа
Forbes08:36
Миллиардер Фридман предупредил об «опасности и безответственности» резкого отказа от газа
Banki Loans09:28
Бизнесмен Фридман: энергетический кризис в мире обусловлен низкой оценкой газовой отрасли
Экономика сегодня09:28
Миллиардер Фридман перечислил риски быстрого отказа от газа
ФАН09:26
Фридман заявил, что LetterOne не отказывается от газовых проектов
ТАСС09:19
Фридман предупредил о рисках быстрого отказа от газа
Общественная служба новостей10:07

Интересное

CNN назвал целью визита директора ЦРУ Бернса в Москву обсуждение Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву с целью "предупредить" Кремль о недопустимости действий против Украины, а также узнать намерения России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
РИА Новости23:59

«Галатасарай» подал протест на результат матча Лиги Европы с «Локомотивом»

«Галатасарай» подал протест в УЕФА на результат матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1) из-за двух желтых карточек, показанных защитнику москвичей Дмитрию Живоглядову, после которых того не удалили с поля.
Спорт-Экспресс13:30

Среди напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве оказался иностранец

Заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук сообщил, что среди задержанных за нападение на мужчину с сыном трое являются гражданами России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, а один - уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения.
Московский Комсомолец07:36

Лукашенко пожал руку женщине с коронавирусом, чтобы доказать, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» больницы в Орше и во время общения с одной из пациенток с COVID-19 пожал ей руку, а затем снял маску, чтобы доказать, что он не двойник главы государства.
Lenta.ru09:41