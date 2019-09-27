Экономика
РБК«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России
В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Происшествия
New York Times обвинила новгородца в убийстве
С момента убийства прошел месяц и первым молчание нарушило крупнейшее издание США New York Times.
53 новости 08:57
Политика
Могерини рассмотрит предложение Путина о моратории на РСМД
Как стало известно, факт получения Могерини письма с таким предложением подтвержден. Отмечается, что оно будет рассмотрено.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Театры
Актёр умер во время спектакля в Калуге
В четверг, 26 сентября, в Калужском Театре юного зрителя на 57 году жизни скоропостижно скончался актёр Андрей Семёнов.
Калужский перекресток 09:02
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Автоспорт
Квят показал 12-й результат во второй практике на Гран-при России
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй практике на Гран-при России "Формулы-1".
Газета.Ru 10:03
Спорт
Президент IAAF: мы не отбирали флаг у российских легкоатлетов
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу высказался о ситуации, в связи с которой российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.
RT на русском 10:27
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК 08:25
Политика
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
РИА Новости 06:42
Общество
С 1 октября курение на балконе станет вне закона
Открытым огнем, в понятие которого входит и зажженная сигарета, нельзя будет пользоваться в жилых комнатах домов, отелей, а также на балконах и лоджиях.
Вечерний Санкт-Петербург 07:30
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Музыка
Алена Алена отправляется на гастроли в клипе на песню «Завтра»
Украинская рэп-исполнительница Алена Алена выпустила клип на песню «Завтра», которая, как предполагается, войдет в ее новый альбом.
Афиша Daily 08:10
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск вчера в 09:13
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Ирина Пегова впервые показала сестру
Пегова впервые опубликовала кадры с родной сестрой.
WomanHit.ru 05:58
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Политика
Курц снова станет канцлером Австрии, уверен политолог
Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц по итогам досрочных парламентских выборов снова станет канцлером Австрии с вероятностью почти 100%, если в ближайшее время не произойдет никаких неожиданных событий, считает научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.
РИА Новости 09:56
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
Политика
В Москве призвали к переносу мероприятий ГА ООН из США
Ранее в МИД РФ предложили перенести заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН из США в ответ на действия Вашингтона, где объяснили невыдачу виз россиянам «техническими сложностями».
RT на русском 09:33