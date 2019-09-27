Экономика
РБК«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России
В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).
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Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Кино
Звезду «Глухаря» Балабанова госпитализировали в Москве
Российский актер кино и театра Виктор Балабанов экстренно доставлен в столичную больницу. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября.
NewInform 08:52
Политика
Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ
Госдума планирует обратиться в МИД РФ, чтобы лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации в РФ.
REGNUM 07:52
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии и ДРСМД
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета.
Московский Комсомолец 08:42
Политика
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
РИА Новости 06:42
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Общество
В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Ранее белорусский лидер заявил, что готов отправить туда миротворческие войска Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы РБ Александра Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс, отметил, что данный вопрос должны решать участники конфликта, а в тексте минских соглашений такого пункта нет, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Гаджеты
Huawei начнет производство базовых станций для 5G
По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.
IT-World 06:38
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Политика
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
Интерфакс - Россия 05:02
Происшествия
Две украинские пограничницы убили новорождённого ребёнка
Во Львове две пограничницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого младенца, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Life.ru 07:35
Футбол
Алексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»
Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
Спорт-Экспресс 08:38
Наука
Частицы пластика найдены в чайных пакетиках
Ученые пока не установили, как именно влияет на здоровье человека «чайный» микропластик.
Цензуры.Нет вчера в 05:21
Футбол
Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»
Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
Российская газета 08:16
Футбол
Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
ProstoProSport вчера в 14:31
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Общество
Жест «окей» признали расистским
Неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» признала довольно распространенный жест «окей» (кольцо из большого и указательного пальцев) разжигающим ненависть и обозначающим «превосходство белой расы», пишет Лента.ру.
Псковское агентство информации 07:20
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Авто
Новую Skoda Octavia покажут в ноябре
Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года.
110km.ru 23 сентября в 17:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Политика
Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России
Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
ТАСС 03:13
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Наука
Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях
Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 18:10