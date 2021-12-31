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«Фридом Финанс»: в 2022 году в РФ продолжат расти цены на продукты, авто и бытовую технику

Аналитики компании «Фридом Финанс» предсказали рост цен на ряд товаров в России в 2022 году, а именно – на продукты, автомобили и бытовую технику.
Lenta.ru
Ожидается, что рост цен в 2022 году составит менее 10 процентов против 12 процентов по данным Росстата в 2021.
Lenta.ru
В целом специалисты полагают, что продовольственная корзина подорожает в этом году меньше, чем в прошлом.
Life.ru
Эксперты ожидают подорожания прежде всего импортных продовольственных товаров из-за проблем с логистикой, поскольку грузоперевозчики планируют поднять цены на свои услуги на 15-25 процентов.
Lenta.ru

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