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«Фридом Финанс»: в 2022 году в РФ продолжат расти цены на продукты, авто и бытовую технику

Тем не менее, специалисты уверены, что продуктовая корзина прибавит в стоимости меньше, чем в 2021 году.
Lenta.ru
Сильнее всего цены вырастут на импортные продукты из-за проблем с логистикой.
Секрет фирмы
Ожидается, что рост цен в 2022 году составит менее 10 процентов против 12 процентов по данным Росстата в 2021.
Lenta.ru
Подорожание прогнозируется в районе 5,5–6,5%.
Life.ru

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