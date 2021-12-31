Диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является "опасным звонком" для Украины, такое мнение в своей статье на портале "Главред" выразил украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России при ухудшении конфликта на Украине.
Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер назвал важным шагом переговоры между Западом и Россией по безопасности в Европе, однако отметил, что требования Кремля по большей части неприемлемы.
Для максимальной комплектации с мощным мотором и ёмкой батареей заявлена автономность до 322 км. Стоимость Jiayuan Komi в Китае составляет от 56800 до 67800 юаней (около 656000 — 783000 рублей по актуальному курсу).