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«Фридом Финанс»: в 2022 году в РФ продолжат расти цены на продукты, авто и бытовую технику

Аналитики компании «Фридом Финанс» предсказали рост цен на ряд товаров в России в 2022 году, а именно – на продукты, автомобили и бытовую технику.
Lenta.ru
Также позитивными факторами аналитики назвали политику Центробанка, возможное облегчение ситуации с пандемией коронавируса и повышение урожайности.
Lenta.ru
Ожидается, что рост цен в 2022 году составит менее 10 процентов против 12 процентов по данным Росстата в 2021.
Lenta.ru
Эксперты ожидают подорожания прежде всего импортных продовольственных товаров из-за проблем с логистикой, поскольку грузоперевозчики планируют поднять цены на свои услуги на 15-25 процентов.
Lenta.ru

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Аналитики из «Фридом Финанс»: в 2022 году подорожают продукты, автомобили и бытовая техника
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