«Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля», — говорится в документе.
Расизм по отношению к азиатам обнаружила в фильме Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» организация Media Action Network for Asian Americans (MANAA), 18 декабря сообщает ежедневная газета американцев японского происхождения Rafu Shimpo.
Во время разговора Байден предупредил российского коллегу, что в случае продолжения эскалации на границе Украины Запад разработает «масштабные и беспрецедентные санкции» в экономической и военной сферах.
"Первый [риск] - дальнейшее падение экономики за счет непрофессиональной, преступной политики и расширения регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес", - сказал Медведчук в интервью, опубликованном на сайте 112.ua.