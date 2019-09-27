Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.

«Фридом финанс» может купить еще одного брокера

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