Экономика
Ведомости«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
РИА Новости 04:07
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Кремль одобрил запрет курения на балконах
Сам господин Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, а в его окружении курильщиков практически не осталось, добавил пресс-секретарь Кремля.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel.
РЕН ТВ 04:13
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
Политика
Администрация США ограничивала доступ к записям бесед Трампа с Путиным
Администрация США ограничивала доступ к записям телефонных разговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.
Политика Сегодня вчера в 19:12
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
«Чем дольше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы», — заключает Динерман.
Lenta.ru 04:53
Здоровье
Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews 26 сентября в 10:52
Футбол
«Барселона» недовольна Артуром, который провел время в компании Неймара
Футболист сине-гранатовых провел вечер в компании нападающего «ПСЖ» Неймара и опубликовал фотографию об этом в инстаграме.
Sport24.ru вчера в 18:15
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия вчера в 00:36
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выглядит болезненно худой после разрыва со своей девушкой
На снимках девушка позирует в каньоне Антилопы, надев короткие шорты и топ.
Life.ru вчера в 03:07
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Авто
Maruti Suzuki готовит бюджетный кроссовер S-Presso
Ожидалось, что новый Suzuki S-Presso будет официально презентован 30 сентября.
Тарантас Ньюс 04:05
Футбол
Стала известна зарплата Мамаева в «Ростове»
28 сентября стала известна зарплата российского полузащитника Павла Мамаева, который, по информации СМИ, уже подписал контракт с "Ростовом".
ProstoProSport 04:20
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят
В Башкирии в Стерлитамаке школьники жестоко расправились с собакой и ее 10-ю щенками.
ToDay News Ufa 02:17
Политика
Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа.
ТК Звезда вчера в 13:23
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:30 по московскому времени.
Sports.ru 04:25
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM вчера в 00:07
Религия
На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября
Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.
Алтайская правда вчера в 19:00
Футбол
На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей
На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей Важная для екатеринбуржцев игра пройдет 29 сентября.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:30
Авто
Команда McLaren может вернуться на двигатели Mercedes
F1news.ru вчера в 13:33
Технологии
Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса»
Из-за американских санкций компания Huawei больше не может использовать сервисы Google в своих смартфонах.
Ридус вчера в 06:42
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13