Экономика

ВедомостиВедомости«Фридом финанс» может купить еще одного брокера

Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
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