Экономика
Ведомости«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новость об отставке спецпредставителя США Курта Волкера.
Известия 04:42
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news вчера в 08:00
Общество
МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах
Постановление правительства РФ об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Автоспорт
Шарль Леклер стал лучшим в первой тренировке Гран-при России
Шарль Леклер показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран-при России.
За рулем Кубань вчера в 06:15
Автоспорт
Корреа переведен в больницу в Лондоне для проведения операции на ноге
Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, выступающий за команду Sauber Junior Team, будет переведен в лондонскую больницу для проведения ортопедической операции.
Газета.Ru 03:37
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru вчера в 09:37
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
OvideO.ru 00:15
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Армия и оружие
Центр командования США переедет в Польшу
По сообщению ТАСС, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио сообщил, что в городе Познань будет создано дивизионное командование США, откуда будет осуществляться руководство действиями американских войск на восточном фланге Европы.
Военное дело 26 сентября в 02:06
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM вчера в 08:41
Политика
Лавров: доминирование Запада тает
«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.
URA.Ru вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Политика
СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа
Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
Газета.Ru 01:22
Здоровье
Популярный препарат от изжоги может провоцировать рак
Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.
Дни24 25 сентября в 11:02
Политика
Песков отреагировал на слухи о специальном мобильном телефоне Путина
Песков: В полицию нельзя бросать даже пластмассовый стаканчик Как сообщает РИА Новости, представителя президента журналист спросил соответствует ли действительности о «толстом» мобильном телефоне Путина, который он якобы использует вне рабочего кабинета.
Национальная служба новостей вчера в 16:46
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
ТАСС вчера в 21:17
Политика
Трамп выложил видео с жесткой критикой Байдена и демократов
Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в Twitter ролик с критикой Джо Байдена и Демократической партии.
Журналистская правда 05:01
Общество
«Обманули в ожиданиях»: восточные немцы скучают по ГДР
30 лет назад восточные немцы надеялись, что их зарплаты останутся как при социализме, но магазины станут как при капитализме, с множеством сортов колбасы.
Телеканал 360° 26 сентября в 14:10
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Политика
Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ
Госдума планирует обратиться в МИД РФ, чтобы лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации в РФ.
REGNUM вчера в 07:52
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 вчера в 12:14
Гаджеты
Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда
Live24 вчера в 07:30