Общество
Газета.RuВалуев посоветовал вратарю «Крыльев Советов» отправиться в «Лумумбу»
Депутат Госдумы Николай Валуев ответил игроку самарских "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который раскритиковал российские власти, передает "Чемпионат.com".
Читать в источнике
Оценить245
с чего всё началось
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал высказывания вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство страны.Чемпионат12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Николай Валуев о вратаре «Крыльев» Фролове: Человек добровольно себя чипировал
Спорт день за днем13:59
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv 10:00
Фигурное катание
Слуцкий усомнился в способности Загитовой вернуться на прежний уровень
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий усомнился в способности действующей олимпиской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой вернуться на прежний уровень.
Газета.Ru 08:43
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Россиян начнут штрафовать за громко лающих собак
В обновленную редакцию Кодекса об административных правонарушениях будет внесена ответственность за шум в ночное время.
Петрозаводск говорит 13:43
Наука
Ученые допустили передачу коронавируса через аэрозольные частицы
Согласно статье, опубликованной учеными из Китая в журнале Nature, передача вируса SARS-CoV-2 путем прямого контакта уже исследована, однако передача вируса аэрозольным путем изучена значительно хуже.
РИА Новости 09:35
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
Наука
Российские ученые нашли вещество, твердое как алмаз
Разработанный российскими учеными алгоритм компьютерного моделирования кристаллических структур позволил предсказать потенциальные сверхтвердые соединения, сравнимые по твердости с алмазом.
РИА Новости 05:50
Технологии
У больных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
У больных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:14
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
Общество
Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков
Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО 06:31
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество
Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе.
РИА Новости 10:45
Игры
Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic
27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.
Cyber.sports.ru 10:55
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
Режим въезда в Ивановскую область будет ужесточен
Режим въезда на майские праздники в Ивановскую область будет ужесточен.
Частник.Ru 05:24
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:29
Хоккей
Крылов поддержал введение жесткого потолка зарплат в КХЛ
Глава совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов выступил за введение жесткого потолка зарплат в КХЛ в следующем сезоне, отмечает «Чeмпионат».
ProstoProSport 05:48