Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минцифры России Максуту Шадаеву создать механизм, который запустит в банках систему блокировки донатов от пользователей каналов трэш-стримерам и создать алгоритм отслеживания их контента.
Позиция украинского лидера Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.
Североатлантический альянс оказался в неловкой ситуации в ходе подготовки к крупным военным учениям в Швеции из-за приглашения турецких военных, написал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
У российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" сегодня нет аналогов в мире, заявил в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.