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Фуат Октай: Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года

Турция планирует потреблять добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
РИА Новости
Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах".
РИА Новости
Планируется получить 540 млрд кубометров газа.
Рамблер
Правительство Турции объявило об обнаружении в Черном море голубого топлива в 2020 году.
ФАН

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Турция пообещала наладить добычу газа из Черного моря
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Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года
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В Турции заявили, что начнут получать газ с черноморских месторождений в 2023 году
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Турция планирует потреблять черноморский газ в первом квартале 2023 года
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Фуат Октай: Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года
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