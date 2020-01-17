Финансы
Finam.RuФундаментальных причин для фиксации прибыли нет
Фундаментальных причин, которые могут этому воспрепятствовать, пока не наблюдается.
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Политика
Чем известен Юрий Чайка
Чайка Юрий Яковлевич родился 21 мая 1951 года в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.
Экономика
Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции
Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС
В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве
Ранее Dr. Alban, которому был запрещен въезд на Украину после концерта в Крыму, приехал в Киев и выступил в шоу "Вечерний квартал".
Происшествия
В СКР назвали «не терпящим отлагательств» обыск у Руслана Шаведдинова
Представитель следственного комитета заявил, что обыск у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, после которого его забрали в армию, был случаем, не терпящим отлагательств .
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Политика
Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции
Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Асмус за «порнографию»
Актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».
Общество
Верховный суд запретил СМИ положительные публикации о наркозависимых
Верховный суд РФ признал законной норму, запрещающую СМИ публиковать положительную информацию о наркозависимых людях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Политика
Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Политика
Намечена дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Всероссийское голосование пройдет после того, как поправки в Конституцию будут приняты Госдумой и Советом Федерации, но до вступления в силу принятого ими федерального конституционного закона.
Энергетика
Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Политика
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
Путин предлагает сократить количество судей в Конституционном суде
В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается сократить количество судей в Конституционном суде России до 11 человек.
Кино
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века
Происшествия
Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию
Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
Политика
Володин пообещал не вносить «бегом» поправки в Конституцию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не будут вносить «бегом», а рассмотрят предложения «вдумчиво и с обсуждением».
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления в отеле
Минувшей ночью в одном из отелей в Перми произошёл прорыв трубы отопления.
Армия и оружие
РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике
Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.