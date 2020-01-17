Фундаментальных причин, которые могут этому воспрепятствовать, пока не наблюдается.

Фундаментальных причин для фиксации прибыли нет

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