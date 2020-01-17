Финансы

Finam.RuFinam.RuФундаментальных причин для фиксации прибыли нет

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Фундаментальных причин, которые могут этому воспрепятствовать, пока не наблюдается.
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Политика

Чем известен Юрий Чайка

Чайка Юрий Яковлевич родился 21 мая 1951 года в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.
Коммерсантъ 06:04
Экономика

Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 22:02
Здоровье

В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС

В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.
Дни24 вчера в 05:34
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Политика

В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве

Ранее Dr. Alban, которому был запрещен въезд на Украину после концерта в Крыму, приехал в Киев и выступил в шоу "Вечерний квартал".
РИА Новости 17 января в 10:38
Происшествия

В СКР назвали «не терпящим отлагательств» обыск у Руслана Шаведдинова

Представитель следственного комитета заявил, что обыск у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, после которого его забрали в армию, был случаем, не терпящим отлагательств .
Znak.com 04:53
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Политика

Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции

Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Экономика сегодня 10:43
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Асмус за «порнографию»

Актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».
News.ru вчера в 18:20
Общество

Верховный суд запретил СМИ положительные публикации о наркозависимых

Верховный суд РФ признал законной норму, запрещающую СМИ публиковать положительную информацию о наркозависимых людях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:31
Экономика

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 13:24
Здоровье

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Известия 10:51
Политика

Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза 02:11
Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Политика

Намечена дата голосования по поправкам в Конституцию РФ

Всероссийское голосование пройдет после того, как поправки в Конституцию будут приняты Госдумой и Советом Федерации, но до вступления в силу принятого ими федерального конституционного закона.
ГЛАС.RU 02:01
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

РИА Новости 08:20
Энергетика

Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Lenta.ru 06:18
Политика

Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:47
Политика

Путин предлагает сократить количество судей в Конституционном суде

В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается сократить количество судей в Конституционном суде России до 11 человек.
Газета.Ru 10:55
Кино

Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века

ToDay News Ufa 08:51
Происшествия

Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию

Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 08:46
Политика

Володин пообещал не вносить «бегом» поправки в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не будут вносить «бегом», а рассмотрят предложения «вдумчиво и с обсуждением».
РБК 10:16
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления в отеле

Минувшей ночью в одном из отелей в Перми произошёл прорыв трубы отопления.
Суть событий 00:41
Армия и оружие

РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике

Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
РЕН ТВ 07:55
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Известия вчера в 23:36
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
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