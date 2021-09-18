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Функцией переголосования на выборах в Москве воспользовались 95 тыс. человек

Функцией переголосования в Москве за два дня выборов воспользовались 95 тысяч человек.
РЕН ТВ
За два дня функцией переголосования на онлайн-голосовании в Москве воспользовались 95 тыс. человек, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
Коммерсантъ
Явка на выборах в Госдуму на избирательные участки в Москве на 15:00 мск 18 сентября составляла 10,67%, или 818 тыс. голосов.
ТАСС
Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Почти 100 тысяч москвичей поменяли решение при онлайн-голосовании
BFM.ruвчера в 13:55
Венедиктов: Избиратели, голосующие электронно, воспользовались функцией переголосования 95 тысяч раз
Эхо Москвывчера в 14:06
Онлайн-избиратели изменили свое решение на выборах в Москве 95 тыс. раз
ТАССвчера в 13:56
За два дня выборов в Госдуму функцией переголосования воспользовались 95 тысяч москвичей
Lenta.ruвчера в 15:01
Функцией переголосования на выборах в Москве воспользовались 95 тыс. человек
Коммерсантъвчера в 13:49
Около 100 тысяч избирателей воспользовались функцией переголосования онлайн в Москве
ФАНвчера в 13:48
Более 90 тыс. человек воспользовались функцией переголосования в Москве
Известиявчера в 13:40

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