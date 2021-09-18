КоммерсантъФункцией переголосования на выборах в Москве воспользовались 95 тыс. человекФункцией переголосования в Москве за два дня выборов воспользовались 95 тысяч человек.РЕН ТВЗа два дня функцией переголосования на онлайн-голосовании в Москве воспользовались 95 тыс. человек, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.КоммерсантъЯвка на выборах в Госдуму на избирательные участки в Москве на 15:00 мск 18 сентября составляла 10,67%, или 818 тыс. голосов.ТАССВыборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.Lenta.ruЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомТК ЗвездаAnewsИзвестияВечерняя МоскваПодробнее о событииПочти 100 тысяч москвичей поменяли решение при онлайн-голосованииBFM.ruвчера в 13:55Венедиктов: Избиратели, голосующие электронно, воспользовались функцией переголосования 95 тысяч разЭхо Москвывчера в 14:06Онлайн-избиратели изменили свое решение на выборах в Москве 95 тыс. разТАССвчера в 13:56За два дня выборов в Госдуму функцией переголосования воспользовались 95 тысяч москвичейLenta.ruвчера в 15:01Функцией переголосования на выборах в Москве воспользовались 95 тыс. человекКоммерсантъвчера в 13:49Около 100 тысяч избирателей воспользовались функцией переголосования онлайн в МосквеФАНвчера в 13:48Более 90 тыс. человек воспользовались функцией переголосования в МосквеИзвестиявчера в 13:40Показать ещёОценить347Поделиться