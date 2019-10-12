Футбол

Sport24.ruSport24.ruФункционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал продление контракта с полузащитником Гаэтано Кастровилли. По словам Праде, за хорошую игру он разрешит футболисту познакомиться со своей племянницей.
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Функционер «Фиорентины» решил мотивировать игрока с помощью своей племянницы

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Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

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Спортивный директор «Фиорентины» замотивировал игрока с помощью своей племянницы (фото)

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«Сыграешь хорошо – разрешу написать племяннице». Директор «Фиорентины» замотивировал футболиста своего клуба

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