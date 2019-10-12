Футбол
Sport24.ruФункционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал продление контракта с полузащитником Гаэтано Кастровилли. По словам Праде, за хорошую игру он разрешит футболисту познакомиться со своей племянницей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:26, Вашингтон
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
RT на русском 17:15
Армия и оружие
Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
РИА Новости 16:47
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Политика
Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru вчера в 04:36
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Наука
Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
Индикатор 10 октября в 13:02
Автоспорт
Синоптики пообещали солнечное воскресенье в Сузуке
Если прогноз сбудется, и сотрудники автодрома успеют подготовить трассу, то перенесенная с воскресенья квалификация состоится завтра в 10 утра по местному времени.
Motorsport.com Россия 10:35
Космос
Астронавты космической станции МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Эндрю Морган и Кристина Кук вышли в открытый космос для замены старых батарей на новые на внешней стороне МКС.
Inc-news.ru вчера в 18:20
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
CyberSport.ru вчера в 04:40
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Авто
В Сети показаны рендеры нового Skoda Rapid для России
На этой неделе чешский автопроизводитель обнародовал некоторую информацию о новом Skoda Rapid для России, премьера которого должна состоятся в ближайшее время.
Тарантас Ньюс вчера в 17:01
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Авто
Транспортный налог изменился в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) закончила кампанию по информированию владельцев автомобилей о необходимости погасить транспортный налог за прошлый год.
iReactor вчера в 18:04
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Футбол
Италия обыграла Грецию и вышла на Евро-2020
Сборная Италии одержала домашнюю победу над командой Греции (2:0) в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J. На 64-й минуте в ворота греков был назначен пенальти — мяч попал в руку Бухалакису.
LiveSport.ru 16:39
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
РБК 16:32
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Политика
Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.
Политика Сегодня 15:01
Игры
Nvidia добавит рейтрейсинг в старые игры. Создали отдельную команду
Nvidia создала отдельную команду для внедрения рейтрейсинга в старые игры. Разработчики заняты еще не анонсированным проектом.
Cyber.sports.ru 12:40
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Технологии
Американский беспилотник сдуло ветром
Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie во время испытательного полета получил серьезные повреждения.
Утро.ru 08:18