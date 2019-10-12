Футбол
Sport24.ruФункционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал продление контракта с полузащитником Гаэтано Кастровилли. По словам Праде, за хорошую игру он разрешит футболисту познакомиться со своей племянницей.
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«Сыграешь хорошо – разрешу написать племяннице». Директор «Фиорентины» замотивировал футболиста своего клуба
ProstoProSportвчера в 16:18
Спортивный директор «Фиорентины» замотивировал игрока с помощью своей племянницы (фото)
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