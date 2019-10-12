Футбол

Sport24.ruSport24.ruФункционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

3 фото
Директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал продление контракта с полузащитником Гаэтано Кастровилли. По словам Праде, за хорошую игру он разрешит футболисту познакомиться со своей племянницей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru15:37

Спортивный директор «Фиорентины» замотивировал игрока с помощью своей племянницы (фото)

Sportbox.RU14:31

😍 Костанца Гримальди – очаровательная племянница спортдиректора «Фиорентины». Новая звезда клуба ставит ей лайки

Sports.ru13:30

Функционер «Фиорентины» решил мотивировать игрока с помощью своей племянницы

Чемпионат13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

Российская газета 14:05
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Происшествия

Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео

Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Армия и оружие

Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший сегодня в акваторию Черного моря эсминец Porter ВМС США.
Российская газета 14:48
Армия и оружие

Франция прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 15:41
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Происшествия

Российский суд посадил израильтянку за транзит 10 граммов гашиша

25-летняя жительница Израиля Нааму Иссахар получила 7,5 года колонии в России за провоз 9,6 г гашиша в багаже.
News.ru вчера в 12:01
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Футбол

Марио Фернандес пропустит матч сборной России против Кипра

Вести.Ru 15:17
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 10:06
Политика

В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса

Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия 15:16
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Bloomberg пишет, что это может затруднить выход криптовалюты Libra на внутренний рынок.
Говорит Москва 09:21
Теннис

Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае

В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.
Vprognoze.ru 12:38
Хоккей

«Эдмонтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ

Sportbox.RU 15:39
Общество

Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы

По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.
Российская газета 06:23
Армия и оружие

Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы

Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Армия и оружие

Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
РБК 08:04
Политика

РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Общество

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Происшествия

В Токио из-за тайфуна «Хагибис» разлилась река Тамагава

Тайфун "Хагибис", который в субботу обрушился на центральный регион Японии, вызвал разлив крупной реки Тамагава, которая проходит по Токио.
ТАСС 10:26
Происшествия

В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов

RT на русском 13:26
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 10 октября в 02:27
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Культура

Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд вчера в 13:18
Спорт

Ростовский гимнаст Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира

161.ru 03:39
Единоборства

Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

Известия вчера в 15:17
Наука

В Дании бензиновые автомобили увеличили выбросы углекислого газа

За 2019 год в Дании увеличился объем выбросов углекислого газа из-за того, что датчане стали больше приобретать новые автомобили, работающие на бензине, а не на дизеле.
REGNUM 02:09
Гаджеты

Процессоры Intel Core 7 больше выпускаться не будут

Речь идет о процессорах Core i3, Core i5, Core i7, Pentium и Celeron, которые выпускаются по техпроцессу 14nm+.
Anonsens 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гаэтано Кастровилли
Итальянский футболист
Italian football player who plays as midfielder for Serie A club Fiorentina.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фиорентина
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Образован 29 августа 1926 года при объединении клуба «Фиренце» и футбольной секции молодёжной команды «Либертас».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное