Футбол
Sport24.ruФункционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал продление контракта с полузащитником Гаэтано Кастровилли. По словам Праде, за хорошую игру он разрешит футболисту познакомиться со своей племянницей.
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