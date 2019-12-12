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Profinance.ruProfinance.ruФунт достиг 8-месячного максимума в преддверии выборов в Великобритании

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Результаты стартующих в четверг выборов станут ясны утром в пятницу. Фунт по отношению к доллару на азиатских торгах в четверг перед стартом всеобщих выборов в Великобритании вырос до 8-месячного максимума. Котировки в паре фунт/доллар поднялись до 1.3228.
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