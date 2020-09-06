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ТАСС
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

На заседании суда, оставившего экс-губернатора Хабаровского края под арестом до декабря, Сергей Фургал говорил о давлении, которое на него оказывается. После этого заседание закрыли от прессы. Теперь Фургал рассказал членам ОНК, что ему обещали трудную жизнь в СИЗО.
Московский Комсомолец02:13
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Фургал содержится в одной камере СИЗО с Абызовым

Комсомольская правда08:29
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

ТАСС06:17
Телеканал 360°

Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС

Телеканал 360°06:57
URA.Ru

Адвокат раскрыл, зачем к Фургалу могли подселить Абызова

URA.Ru07:55
РЕН ТВ

«Я кофе пью, он чай»: Фургал рассказал о соседстве в СИЗО с Абызовым

РЕН ТВ04:57
РИА Новости

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

РИА Новости04:14
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

Московский Комсомолец02:13

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Синод РПЦ избрал епископа Вениамина белорусским экзархом единогласно

Единогласное избрание епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко) патриаршим экзархом всея Беларуси Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) свидетельствует о высоком доверии церкви к нему.
ТАСС09:48
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Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем

Глава правительства Армении Никол Пашинян 29 августа 2020 года прилетел в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), где провел встречу с местным военным руководством.
Lenta.ruвчера в 13:30
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Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ruвчера в 08:15

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Киев обвинил ДНР в прицельном обстреле позиций на фоне приказа об уничтожении

Киев обвинил Донбасс в прицельном обстреле своих позиций после приказа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) об уничтожении украинских инженерных сооружений у линии разграничения.
Lenta.ru09:07
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