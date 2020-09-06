На заседании суда, оставившего экс-губернатора Хабаровского края под арестом до декабря, Сергей Фургал говорил о давлении, которое на него оказывается. После этого заседание закрыли от прессы. Теперь Фургал рассказал членам ОНК, что ему обещали трудную жизнь в СИЗО.

Московский Комсомолец 02:13