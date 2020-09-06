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ТАСС
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

На заседании суда, оставившего экс-губернатора Хабаровского края под арестом до декабря, Сергей Фургал говорил о давлении, которое на него оказывается. После этого заседание закрыли от прессы. Теперь Фургал рассказал членам ОНК, что ему обещали трудную жизнь в СИЗО.
Московский Комсомолец02:13
Подробнее о событии
URA.Ru

В соцсетях гадают, чем займутся Фургал и Абызов в одной камере. «Формируют закрытое правительство»

URA.Ru12:19
Комсомольская правда

Фургал содержится в одной камере СИЗО с Абызовым

Комсомольская правда08:29
РИА Новости

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

РИА Новости04:14
Телеканал 360°

Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС

Телеканал 360°06:57
РЕН ТВ

«Я кофе пью, он чай»: Фургал рассказал о соседстве в СИЗО с Абызовым

РЕН ТВ04:57
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

ТАСС06:17
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

Московский Комсомолец02:13

«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе
РИА Новости11:25

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
2,9K

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,8K

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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