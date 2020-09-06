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ТАСС
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

На заседании суда, оставившего экс-губернатора Хабаровского края под арестом до декабря, Сергей Фургал говорил о давлении, которое на него оказывается. После этого заседание закрыли от прессы. Теперь Фургал рассказал членам ОНК, что ему обещали трудную жизнь в СИЗО.
Московский Комсомолецвчера в 02:13
Подробнее о событии
РЕН ТВ

«Я кофе пью, он чай»: Фургал рассказал о соседстве в СИЗО с Абызовым

РЕН ТВвчера в 04:57
Комсомольская правда

Фургал содержится в одной камере СИЗО с Абызовым

Комсомольская правдавчера в 08:29
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

ТАССвчера в 06:17
Телеканал 360°

Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС

Телеканал 360°вчера в 06:57
URA.Ru

В соцсетях гадают, чем займутся Фургал и Абызов в одной камере. «Формируют закрытое правительство»

URA.Ruвчера в 12:19
РИА Новости

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

РИА Новостивчера в 04:14
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

Московский Комсомолецвчера в 02:13

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
РБКвчера в 14:28
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Эксперты оценили возможность конкуренции нового Kia K5 с Toyota Camry

Новый Kia K5, продажи которого стартовали на днях в России, делает серьезную заявку на лидерство в сегменте бизнес-седанов, поэтому эксперты оценивают его шансы на победу над многолетним бестселлером - седаном Toyota Camry.
Picsnews.netвчера в 14:00
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами.
РИА Новости18:53

Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал глупостью заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинцы «принесли цивилизацию на российские территории».
Известиявчера в 16:22
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Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.
Коммерсантъ4 сентября в 05:42
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