Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".В источнике
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Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"
На заседании суда, оставившего экс-губернатора Хабаровского края под арестом до декабря, Сергей Фургал говорил о давлении, которое на него оказывается. После этого заседание закрыли от прессы. Теперь Фургал рассказал членам ОНК, что ему обещали трудную жизнь в СИЗО.
Московский Комсомолецвчера в 02:13
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Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС
Телеканал 360°вчера в 06:57