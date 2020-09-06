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ТАСС
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

На заседании суда, оставившего экс-губернатора Хабаровского края под арестом до декабря, Сергей Фургал говорил о давлении, которое на него оказывается. После этого заседание закрыли от прессы. Теперь Фургал рассказал членам ОНК, что ему обещали трудную жизнь в СИЗО.
Московский Комсомолец02:13
Подробнее о событии
РЕН ТВ

«Я кофе пью, он чай»: Фургал рассказал о соседстве в СИЗО с Абызовым

РЕН ТВ04:57
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

ТАСС06:17
Телеканал 360°

Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС

Телеканал 360°06:57
URA.Ru

Адвокат раскрыл, зачем к Фургалу могли подселить Абызова

URA.Ru07:55
Комсомольская правда

Фургал содержится в одной камере СИЗО с Абызовым

Комсомольская правда08:29
РИА Новости

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

РИА Новости04:14
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

Московский Комсомолец02:13

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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Глава МИД Украины заявил, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

На Украине Александр Горбаруков "Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
REGNUM11:32
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,1K

Двигатели для российских Су-27 названы одними из лучших в мире

Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф для российских истребителей Су-27 в режиме форсажа может развить максимальную тягу 122,5 кН. А вот двигатель АЛ-41Ф1С истребителя Су-35 имеет управляемый вектор тяги и способен развивать ее до 142,2 кН.
Народные новости11:00
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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