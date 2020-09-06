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ТАСС
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

На заседании суда, оставившего экс-губернатора Хабаровского края под арестом до декабря, Сергей Фургал говорил о давлении, которое на него оказывается. После этого заседание закрыли от прессы. Теперь Фургал рассказал членам ОНК, что ему обещали трудную жизнь в СИЗО.
Московский Комсомолец02:13
Подробнее о событии
ТК Звезда

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

ТК Звезда05:15
Телеканал 360°

Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС

Телеканал 360°06:57
URA.Ru

Адвокат раскрыл, зачем к Фургалу могли подселить Абызова

URA.Ru07:55
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

ТАСС06:17
РЕН ТВ

«Я кофе пью, он чай»: Фургал рассказал о соседстве в СИЗО с Абызовым

РЕН ТВ04:57
РИА Новости

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

РИА Новости04:14
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

Московский Комсомолец02:13

LG назвала дату выхода нового смартфона LG Wing 5G с двойным экраном

В отличие от Surface Duo с двумя экранами, который превращает два расположенных рядом дисплея (каждый 5,6 дюйма) в 8,3-дюймовый экран размером с планшет, когда он полностью открыт, LG Wing имеет основной экран размером 6,8 дюйма.
Astera06:39
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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Брутальный кроссовер Haval DaGou оказался на 40 процентов дешевле RAV4

Новинка отличилась конкурентной ценой: DaGou стоит от 125 до 146 тысяч юаней, то есть вседорожник оказался как минимум на 40 процентов дешевле сравнимой по габаритам Toyota RAV4, цены на которую варьируются в диапазоне от 175 до 259 тысяч юаней.
Motor08:15

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ruвчера в 08:15